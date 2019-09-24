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РИА Новости
Война в Сирии

Египет призвал к немедленному началу работы конституционной комиссии Сирии

19:13 24.09.2019 (обновлено: 19:14 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Египет приветствует решение об окончательном формировании конституционной комиссии в Сирии и призывает, чтобы она начала свою работу немедленно, заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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"Египет приветствует объявление о создании конституционной комиссии в Сирии. Мы призываем, чтобы она немедленно и без задержек начала свою работу для достижения всеобщего политического урегулирования согласно резолюции Совбеза ООН №2254", - заявил ас-Сиси, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
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