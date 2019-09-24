Египет призвал к немедленному началу работы конституционной комиссии Сирии

ООН, 24 сен - РИА Новости. Египет приветствует решение об окончательном формировании конституционной комиссии в Сирии и призывает, чтобы она начала свою работу немедленно, заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси.

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.