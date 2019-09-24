В Крыму предложили возбудить дело против Киева по статье "Экоцид"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Уголовное дело в отношении киевских властей может быть возбуждено по статье "Экоцид", основанием для этого является перекрытие Северо-Крымского канала, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Молохов в качестве крымского представителя Международного совета российских соотечественников принимает во вторник участие в 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

"Именно водная блокада Крыма со стороны Украины привела к заболачиванию земель в Херсонской области и возникновению угрозы экологической катастрофы на химическом предприятии "Крымский титан" в районе города Армянска. В настоящее время руководство предприятия уже обратилось к российским властям с просьбой возбудить против украинских чиновников уголовное дело по статье 358 Уголовного Кодекса России "Экоцид", - сказал РИА Новости Молохов, который выступил по данной теме на сессии ООН в Женеве.

По его словам, в действиях киевских властей усматривается состав преступления против мира и безопасности человечества, покушение на массовое уничтожение растительного мира, отравление атмосферы, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

Кроме того, Молохов напомнил, что в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, что привело к значительному ущербу для крымских предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур, прежде всего риса.

"До сих пор Европейским судом по правам человека не принята к рассмотрению жалоба Красноперекопского рыбного комбината на действия Украины, связанные с водной блокадой Крыма", - подчеркнул Молохов.

В связи с этим Молохов призвал специального докладчика ООН о праве на развитие обратить внимание на продолжающееся со стороны Украины нарушение права на развитие жителей Крымского полуострова, которое прежде всего выражается в водной блокаде Крыма.

"Просим господина Саада Альфарарги срочно вмешаться в данную ситуацию", - подчеркнул Молохов.