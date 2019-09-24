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РИА Новости

В Крыму предложили возбудить дело против Киева по статье "Экоцид"

19:06 24.09.2019
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Уголовное дело в отношении киевских властей может быть возбуждено по статье "Экоцид", основанием для этого является перекрытие Северо-Крымского канала, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Молохов в качестве крымского представителя Международного совета российских соотечественников принимает во вторник участие в 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
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"Именно водная блокада Крыма со стороны Украины привела к заболачиванию земель в Херсонской области и возникновению угрозы экологической катастрофы на химическом предприятии "Крымский титан" в районе города Армянска. В настоящее время руководство предприятия уже обратилось к российским властям с просьбой возбудить против украинских чиновников уголовное дело по статье 358 Уголовного Кодекса России "Экоцид", - сказал РИА Новости Молохов, который выступил по данной теме на сессии ООН в Женеве.
По его словам, в действиях киевских властей усматривается состав преступления против мира и безопасности человечества, покушение на массовое уничтожение растительного мира, отравление атмосферы, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.
Кроме того, Молохов напомнил, что в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал, что привело к значительному ущербу для крымских предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур, прежде всего риса.
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"До сих пор Европейским судом по правам человека не принята к рассмотрению жалоба Красноперекопского рыбного комбината на действия Украины, связанные с водной блокадой Крыма", - подчеркнул Молохов.
В связи с этим Молохов призвал специального докладчика ООН о праве на развитие обратить внимание на продолжающееся со стороны Украины нарушение права на развитие жителей Крымского полуострова, которое прежде всего выражается в водной блокаде Крыма.
"Просим господина Саада Альфарарги срочно вмешаться в данную ситуацию", - подчеркнул Молохов.
Кислотонакопитель - это открытый водоем, отстойник, построенный в советское время. За последние годы он значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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ГД РФ может рассмотреть вопрос об экоциде Крыма со стороны УкраиныНа сегодня проблему водоснабжения Крыма удалось частично решить за счет переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал, и разработке подземных источников. В качестве еще одного варианта рассматривается установка опреснителей морской воды в прибрежных регионах.
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