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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава ДУМ обеспокоен ситуацией с мусульманами в Юго-Восточной Азии

19:04 24.09.2019 (обновлено: 19:29 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПразднование окончания священного месяца Рамадан в Москве
Празднование окончания священного месяца Рамадан в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Угрозы в зоне китайско-индийского приграничья не должны стать катализатором противостояния исламского мира с представителями других мировых религий, заявил председатель Духовного управления мусульман России и председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.
"Нас не могут не настораживать тревожные новости, приходящие из этой части света. Крайне важно, чтобы угрозы, аккумулирующиеся в зоне китайско-индийского приграничья, не стали катализатором нового витка противостояния исламского мира с представителями других мировых религий, которые не относятся к авраамической традиции", - сказал Гайнутдин на VI международной научно-практической конференции "Фахретдиновские чтения", которая проходит в Москве.
Он отметил, что в странах Юго-Восточной Азии интерес мусульманского меньшинства в сохранении своей самобытности и образа жизни "сталкивается с логикой унификации и создания внутреннего монолита политической нации".
Также муфтий счел актуальным для этого региона опыт России в построении государственно-религиозных отношений.
"Россия богата опытом государственно-исламского диалога и традициями сосуществования, органичного культурного взаимообогащения народов. Эти традиции актуальны сегодня не только для России, Европы, испытывающей значительный приток мигрантов-мусульман, но и для стран Юго-Восточной Азии", - подытожил муфтий.
Шестая международная научно-практическая конференция "Фахретдиновские чтения" на тему "Ислам в глобальном мире: мусульманское наследие и межкультурный диалог" проходит во вторник в Москве. Среди ее участников: председатель управления по делам религий Турции профессор Али Эрбаш, министр вакуфов Египта Мохамед Мохтар Гомаа Марбук, советник верховного лидера Ирана по вопросам исламского мира Аятолла Мухамад’Али Тасхири, верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун, верховный муфтий Египта Шавки Аллам и другие представители исламского мира.
Конференция организована Духовным управлением мусульман России, Советом муфтиев России, Московским исламским институтом при поддержке администрации президента РФ, правительства Москвы, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.
Ризаитдин Фахретдинов, в честь которого названы ежегодные "чтения" - научная конференция - был одним из лидеров мусульманской общины СССР, в 1920-1930-е годы возглавлял Центральное духовное управление мусульман России.
Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ - до 2015 года Духовное управление мусульман Европейской части России, ДУМЕР) объединяет несколько сотен мусульманских общин в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском округах и составляет основу Совета муфтиев России - одной из ведущих централизованных мусульманских организаций России.
Глава Духовного управления мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин возглавляет организацию с момента ее основания в 1994 году. 23 сентября 2019 года на седьмом съезде ДУМ он был переизбран на эту должность. Духовное управление мусульман России объединяет более 2 тысяч централизованных и местных организаций мусульман из 53 субъектов РФ.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
6 декабря 2018, 20:22Религия и мировоззрение
Исламских интеллектуалов будут воспитывать в России, заявил Гайнутдин
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Религия и мировоззрениеАхмад Бадреддин ХассунНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинМоскваКитайЕвропаАзияРоссияИндиярелигияОбщество
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