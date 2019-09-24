Трамп призвал мировых лидеров больше заботиться о своих странах и гражданах

"Обращаюсь ко всем собравшимся здесь сегодня лидерам: присоединяйтесь к нашей самой выполнимой миссии, которую может иметь человек… поднимайте свои страны, восславляйте свою культуру, историю, цените своих граждан, делайте свои страны сильными и процветающими, цените достоинство своих людей, и ничто не будет недостижимо для вас. Когда наши страны более великие, будущее будет светлее, наши люди будут счастливее, и наше партнерство будет сильнее", - заявил Трамп.