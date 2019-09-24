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РИА Новости

Трамп призвал мировых лидеров больше заботиться о своих странах и гражданах

19:01 24.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал мировых лидеров больше ценить свои страны и народы.
"Обращаюсь ко всем собравшимся здесь сегодня лидерам: присоединяйтесь к нашей самой выполнимой миссии, которую может иметь человек… поднимайте свои страны, восславляйте свою культуру, историю, цените своих граждан, делайте свои страны сильными и процветающими, цените достоинство своих людей, и ничто не будет недостижимо для вас. Когда наши страны более великие, будущее будет светлее, наши люди будут счастливее, и наше партнерство будет сильнее", - заявил Трамп.
По словам американского лидера, победившего на выборах под лозунгом "Сделать Америку снова великой" и подчеркивающего, что первостепенное значение для него имеют интересы США, "любовь к своей стране делает нас лучше для всех стран".
Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
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