ООН выяснит ситуацию с невыдачей США виз российским делегатам

ООН, 24 сен — РИА Новости. У ООН пока нет детальной информации о ситуации с невыдачей американских виз участникам российской делегации на Генеральной Ассамблее, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы пытаемся получить больше информации об этом, пока у нас только сообщения прессы", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь заместитель Дюжаррика Фархан Хак отметил, что согласно соглашениям между ООН и странами, где действует организация, — США, Швейцарией и Кенией — их правительства должны позволять делегациям приезжать.

Отказ в визах

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешения на въезд и не сможет приехать в Нью-Йорк, как планировал. Позже появилась информация, что в страну не пустили еще нескольких российских депутатов. Вашингтон объяснил решение "техническими характеристиками".

В МИД назвали решение США возмутительным примером неуважения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.

В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.

Кроме того, заместителя американского посла вызвали в МИД и передали ноту протеста.