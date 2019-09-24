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РИА Новости

ООН выяснит ситуацию с невыдачей США виз российским делегатам

19:00 24.09.2019 (обновлено: 23:48 24.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 24 сен — РИА Новости. У ООН пока нет детальной информации о ситуации с невыдачей американских виз участникам российской делегации на Генеральной Ассамблее, заявил РИА Новости официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Мы пытаемся получить больше информации об этом, пока у нас только сообщения прессы", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь заместитель Дюжаррика Фархан Хак отметил, что согласно соглашениям между ООН и странами, где действует организация, — США, Швейцарией и Кенией — их правительства должны позволять делегациям приезжать.

Отказ в визах

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешения на въезд и не сможет приехать в Нью-Йорк, как планировал. Позже появилась информация, что в страну не пустили еще нескольких российских депутатов. Вашингтон объяснил решение "техническими характеристиками".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:16РИА Новости
Песков: невыдача виз российской делегации на ГА ООН требует жесткой реакции
В МИД назвали решение США возмутительным примером неуважения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.
В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
Кроме того, заместителя американского посла вызвали в МИД и передали ноту протеста.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет Неделя высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч, а также примет участие в заседаниях Совбеза и переговорах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах.
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Вчера, 18:30РИА Новости
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
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Стефан ДюжаррикООНРоссияСШАВ мире
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