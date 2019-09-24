Гран-при фестиваля "Евразийский мост" получил российский фильм "Сестренка"

ЯЛТА, 24 сен - РИА Новости. Гран-при фестиваля "Евразийский мост" в Ялте получил российский фильм Александра Галибина "Сестренка", церемония вручения призов проходила во вторник в Ливадийском дворце, сообщает корреспондент РИА Новости.

Фильм снят по повести советского писателя Мустая Карима "Радость нашего дома". Главный герой Ямиль очень ждет возвращения отца с войны. Однажды мама Ямиля уезжает в далекий город и возвращается с девочкой Оксаной. Она передает сыну наказ отца заботиться об Оксане, как о родной сестре.

Приз за лучшую режиссуру получил российский фильм Михаила Морскова "Волшебник" с Семеном Трескуновым в главной роли, а специальный приз жюри достался картине "Как новый" режиссера Евгения Шелякина (Россия, Тайланд)

Лучшим документальным фильм жюри признало картину "Разговор о деревьях" режиссера Сухайба Гасмельбари (Франция, Судан, Чад, Германия, Катар).

Специальный диплом жюри "за психологическое отражение проблемы личности в современном обществе" получил немецкий фильм Сандры Неттельбек "Что нас не убивает". Еще один специальный диплом жюри "за выдающуюся актерскую работу, вскрывающие проблемы многих женщин во всем мире" получила испанская актриса Эстефания де Лос Сантос ("Клетки"). Жюри так же отметило за дебют французский фильм Елены и Александра Коссон "#Москва-Руаян или что творят женщины".

В жюри киносмотра в этом году вошли российский режиссер и актер Кирилл Плетнев, российская актриса Ольга Кабо, французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, болгарская режиссер и поэтесса Майя Вапцарова, испанский киновед, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногуэра, куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей. Сопрезиденты фестиваля – министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и народный артист России Виктор Мережко.