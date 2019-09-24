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РИА Новости

Медведев в курсе письма по поводу участников незаконных акций в Москве

19:00 24.09.2019 (обновлено: 19:28 24.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев в курсе обращения, которое на его имя направили деятели культуры в защиту фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
В письме, ранее опубликованном в интернете, актеры, режиссеры и журналисты призвали прекратить это уголовное дело.

Дело о массовых беспорядках в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
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Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.
Московские суды уже вынесли приговоры Коваленко, Подкопаеву, Беглецу, Кириллу Жукову, Котову, Устинову. Дело Губайдулина отправили на доследование, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Устинова также освободили из-под стражи до рассмотрения апелляции.
Кроме того, блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме — один из его постов в твиттере следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков.
Также следствие прекратило уголовное преследование студента ВШЭ Егора Жукова по делу о массовых беспорядках, но ему предъявили обвинение в "публичных призывах к экстремистской деятельности". Молодой человек находится под домашним арестом.
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Олег ОсиповДмитрий МедведевМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
а с чего это вдруг нарушители закона хотят выторговать себе индульгенцию. ребята не оборзели ли вы. псевдо интеллигенция
24 сентября, 19:15
Evgeniy Domichev
37101110
А почему российский полу-бомонд присвоил себе статус интеллигенции?
24 сентября, 20:54
Юрий Cordik
1400004
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