Медведев в курсе письма по поводу участников незаконных акций в Москве

Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев в курсе обращения, которое на его имя направили деятели культуры в защиту фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

В письме, ранее опубликованном в интернете, актеры, режиссеры и журналисты призвали прекратить это уголовное дело.

Дело о массовых беспорядках в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

По уголовным делам проходили: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Впоследствии СК снял обвинения с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева.

Московские суды уже вынесли приговоры Коваленко, Подкопаеву, Беглецу, Кириллу Жукову, Котову, Устинову. Дело Губайдулина отправили на доследование, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Устинова также освободили из-под стражи до рассмотрения апелляции.

Кроме того, блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме — один из его постов в твиттере следствие трактовало как призыв убивать детей силовиков.