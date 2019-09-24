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РИА Новости

В Чувашии пьяный мужчина пытался задавить полицейского после ДТП

18:51 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Моргаушского района Чувашии, наехавшего на автомобиле на сотрудника полиции, который пытался задержать его после ДТП, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, 24 сентября в органы внутренних дел Моргаушского района поступило сообщение о ДТП возле деревни Юнга, а также о том, что виновник аварии скрылся на автомобиле ВАЗ-2110. Его местонахождение было установлено полицейским, который стал преследовать подозреваемого на служебном автомобиле.
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"В деревне Выселок Коминтерн нарушитель остановился, поскольку ворота из этого населенного пункта были закрыты. Сотрудник полиции вышел из служебной машины и направился к нему, однако тот развернулся и, не исполнив требования полицейского об остановке, целенаправленно совершил на него наезд и скрылся с места преступления. Пострадавший сотрудник органов внутренних дел, тем не менее, вновь стал преследовать подозреваемого, который, не справившись с управлением, съехал в кювет возле деревни Оринино, где и был задержан", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Установлено, что подозреваемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав.
"На 35-летнего жителя деревни Рогож Моргаушского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
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