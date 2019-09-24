В Чувашии пьяный мужчина пытался задавить полицейского после ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Моргаушского района Чувашии, наехавшего на автомобиле на сотрудника полиции, который пытался задержать его после ДТП, сообщает СУСК по региону.

По версии следствия, 24 сентября в органы внутренних дел Моргаушского района поступило сообщение о ДТП возле деревни Юнга, а также о том, что виновник аварии скрылся на автомобиле ВАЗ-2110. Его местонахождение было установлено полицейским, который стал преследовать подозреваемого на служебном автомобиле.

"В деревне Выселок Коминтерн нарушитель остановился, поскольку ворота из этого населенного пункта были закрыты. Сотрудник полиции вышел из служебной машины и направился к нему, однако тот развернулся и, не исполнив требования полицейского об остановке, целенаправленно совершил на него наезд и скрылся с места преступления. Пострадавший сотрудник органов внутренних дел, тем не менее, вновь стал преследовать подозреваемого, который, не справившись с управлением, съехал в кювет возле деревни Оринино, где и был задержан", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Установлено, что подозреваемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав.