Рене Зеллвегер рассказала, что сыграла Джуди в трудный период своей жизни

"Я была недовольна собой как актрисой и как человеком, — рассказала она в недавнем интервью. — Я чувствовала, что все в моей жизни повторяется".

Актриса сыграла звезду американского кинематографа в последние месяцы ее жизни, но настаивает на том, что это время не было трагичным для ее героини: "Она настоящий борец и вдохновляет своим примером, потому что отказывается сдаваться, несмотря на обстоятельства".