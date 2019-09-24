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РИА Новости
Культура

Рене Зеллвегер рассказала, что сыграла Джуди в трудный период своей жизни

20:08 24.09.2019
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© Фото : 20th Century Fox Film Corporation/BBC Films/Pathé2019Рене Зеллвегер в трейлере к фильму "Джуди"
Рене Зеллвегер в трейлере к фильму Джуди
© Фото : 20th Century Fox Film Corporation/BBC Films/Pathé2019
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Рене Зеллвегер поделилась, что снялась в байопике про Джуди Гарленд, когда была очень недовольна собой и долгим перерывом в актерской работе, сообщает Daily Mail.
"Я была недовольна собой как актрисой и как человеком, — рассказала она в недавнем интервью. — Я чувствовала, что все в моей жизни повторяется".
Актриса сыграла звезду американского кинематографа в последние месяцы ее жизни, но настаивает на том, что это время не было трагичным для ее героини: "Она настоящий борец и вдохновляет своим примером, потому что отказывается сдаваться, несмотря на обстоятельства".
Первые рецензии на фильм были позитивными, и некоторые критики стали говорить о том, что игра Зеллвегер достойна премии "Оскар".
Однако Лайза Миннелли, дочь Гарленд от второго брака, восприняла картину без энтузиазма.
Актриса Рене Зеллвегер
9 июля, 18:12Культура
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