Рене Зеллвегер рассказала, что сыграла Джуди в трудный период своей жизни

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Рене Зеллвегер поделилась, что снялась в байопике про Джуди Гарленд, когда была очень недовольна собой и долгим перерывом в актерской работе, сообщает Daily Mail.
"Я была недовольна собой как актрисой и как человеком, — рассказала она в недавнем интервью. — Я чувствовала, что все в моей жизни повторяется".
Актриса сыграла звезду американского кинематографа в последние месяцы ее жизни, но настаивает на том, что это время не было трагичным для ее героини: "Она настоящий борец и вдохновляет своим примером, потому что отказывается сдаваться, несмотря на обстоятельства".
Первые рецензии на фильм были позитивными, и некоторые критики стали говорить о том, что игра Зеллвегер достойна премии "Оскар".
Однако Лайза Миннелли, дочь Гарленд от второго брака, восприняла картину без энтузиазма.