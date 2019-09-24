Италия приняла почти 200 спасенных в море мигрантов

Ocean Viking принял мигрантов на борт на прошлой неделе в результате трех спасательных операций у берегов Ливии. МВД Италии указало сицилийскую Мессину в качестве "безопасного порта" после того министры внутренних дел пяти стран ЕС договорились о возможности "автоматического" распределения спасенных в море мигрантов.

Согласно данным МВД Италии, число мигрантов, прибывающих в страну морским путем, с начала сентября выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная динамика может быть связана с уходом с поста главы МВД страны Маттео Сальвини, который занимал жесткую позицию по ограничению числа прибывающих в Италию мигрантов и неоднократно заявлял, что порты страны закрыты для НПО, занимающихся спасением мигрантов в море, сравнивая их с контрабандистами. Миграционная политика Италии смягчилось с приходом к власти нового правительства, которое сформировали "Движение 5 звёзд" и Демократическая партия.