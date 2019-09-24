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РИА Новости

Италия приняла почти 200 спасенных в море мигрантов

18:45 24.09.2019
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© AFP 2019 / Angelos TzortzinisМигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей
Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей
© AFP 2019 / Angelos Tzortzinis
Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей. Архивное фото
РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Корабль Ocean Viking международных организаций Sos Mediterranee и "Врачи без границ" высадил в порту итальянской Мессины 182 спасенных мигрантов после получения разрешения со стороны МВД Италии, сообщила Sos Mediterranee в своем Twitter.
Как отметила в этой связи газета la Stampa, Ocean Viking стал первым более чем за год гуманитарным судном, вошедшим в итальянский порт и передавшим мигрантов без противодействия властей. Ранее корабли различных НПО передавали спасенных мигрантов на итальянские судна, не причаливая к берегу.
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Ocean Viking принял мигрантов на борт на прошлой неделе в результате трех спасательных операций у берегов Ливии. МВД Италии указало сицилийскую Мессину в качестве "безопасного порта" после того министры внутренних дел пяти стран ЕС договорились о возможности "автоматического" распределения спасенных в море мигрантов.
Согласно данным МВД Италии, число мигрантов, прибывающих в страну морским путем, с начала сентября выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная динамика может быть связана с уходом с поста главы МВД страны Маттео Сальвини, который занимал жесткую позицию по ограничению числа прибывающих в Италию мигрантов и неоднократно заявлял, что порты страны закрыты для НПО, занимающихся спасением мигрантов в море, сравнивая их с контрабандистами. Миграционная политика Италии смягчилось с приходом к власти нового правительства, которое сформировали "Движение 5 звёзд" и Демократическая партия.
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Ранее в понедельник министры согласовали в ходе неформальной встречи на Мальте проект соглашения, предусматривающего новую схему распределения между странами спасенных в Средиземноморье мигрантов, документ будет внесен на общее обсуждение в начале октября.
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МигрантыМаттео СальвиниМВД ИталииЕвросоюзИталияВ мире
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