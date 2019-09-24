Асад назвал Конституционный комитет итогом усилий России, Сирии и Ирана

ДАМАСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил во вторник иранской делегации, что конституционный комитет Сирии удалось сформировать окончательно благодаря координации САР, РФ и Ирана, несмотря на препятствия поддерживающих терроризм стран, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Асад принял старшего помощника главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Аскара Хаджи и сопровождавшую его делегацию. Ранее во вторник переговоры с Хаджи провел глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Итогом координации Сирии, Ирана и России стала конституционная комиссия. Несмотря на все препятствия, учиненные другими сторонами, поддерживающими терроризм, удалось прийти к окончательной формуле механизма работы комиссии, успех которой и достижение положительных результатов в которой связан с невмешательством внешних сил", - цитирует заявление Асада его пресс-служба.

Сирийский президент также прокомментировал противостояние США и Ирана, отметив, что американцы потеряли надежду реализовать прежние планы. "Сейчас идет игра на истощение ресурсов, это политика, которую ведут США в отношении Ирана в вопросе соглашения по ядерной программе", - отметил Асад.

По его словам, ожидаются попытки осложнить ситуацию в Сирии на фоне военных и политических успехов. "В то же время мы становимся сильнее и способнее", - заявил Асад.