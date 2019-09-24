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РИА Новости
Война в Сирии

Асад назвал Конституционный комитет итогом усилий России, Сирии и Ирана

18:40 24.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил во вторник иранской делегации, что конституционный комитет Сирии удалось сформировать окончательно благодаря координации САР, РФ и Ирана, несмотря на препятствия поддерживающих терроризм стран, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
Асад принял старшего помощника главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Аскара Хаджи и сопровождавшую его делегацию. Ранее во вторник переговоры с Хаджи провел глава МИД Сирии Валид Муаллем.
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"Итогом координации Сирии, Ирана и России стала конституционная комиссия. Несмотря на все препятствия, учиненные другими сторонами, поддерживающими терроризм, удалось прийти к окончательной формуле механизма работы комиссии, успех которой и достижение положительных результатов в которой связан с невмешательством внешних сил", - цитирует заявление Асада его пресс-служба.
Сирийский президент также прокомментировал противостояние США и Ирана, отметив, что американцы потеряли надежду реализовать прежние планы. "Сейчас идет игра на истощение ресурсов, это политика, которую ведут США в отношении Ирана в вопросе соглашения по ядерной программе", - отметил Асад.
По его словам, ожидаются попытки осложнить ситуацию в Сирии на фоне военных и политических успехов. "В то же время мы становимся сильнее и способнее", - заявил Асад.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии САР и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииМИД ИранаБашар АсадСирияООНРоссияИранВ мире
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