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РИА Новости

Первый космонавт из ОАЭ посвятит одну из предстартовых песен маме

18:34 24.09.2019
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© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен РашидаКосмонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС
Космонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС
© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен Рашида
БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен - РИА Новости. Первый космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури заявил, что одну из песен трек-листа, который будет играть в корабле "Союз МС-15" перед стартом, он посвятит матери.
"Я выбрал традиционные арабские песни, одну песню я выбрал для мамы. Согласно нашей традиции, необходимо говорить спасибо своим родителям, и я бы хотел поблагодарить ее и с помощью этой песни выразить свою благодарность", - сказал аль-Мансури на предполетной пресс-конференции на Байконуре.
Американский астронавт Джессика Меир также поделилась своими музыкальными вкусами. "Я выбрала несколько своих любимых песен, многие из них вызывают очень приятные чувства и эмоции. Некоторые из них связаны с космосом и с полетами в космос. Одна из песен была недавно выпущена моим другом", - сказала она.
Российский космонавт Олег Скрипочка не рассказал, какую музыку будет слушать перед стартом.
На борту "Союза МС-15" стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Запуск запланирован в 16.58 мск 25 сентября.
Корабль Союз пристыкованный к МКС
Вчера, 17:12РИА Новости
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Джессика МеирОлег СкрипочкаОАЭВ мире
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