Первый космонавт из ОАЭ посвятит одну из предстартовых песен маме

БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен - РИА Новости. Первый космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури заявил, что одну из песен трек-листа, который будет играть в корабле "Союз МС-15" перед стартом, он посвятит матери.

"Я выбрал традиционные арабские песни, одну песню я выбрал для мамы. Согласно нашей традиции, необходимо говорить спасибо своим родителям, и я бы хотел поблагодарить ее и с помощью этой песни выразить свою благодарность", - сказал аль-Мансури на предполетной пресс-конференции на Байконуре.

Американский астронавт Джессика Меир также поделилась своими музыкальными вкусами. "Я выбрала несколько своих любимых песен, многие из них вызывают очень приятные чувства и эмоции. Некоторые из них связаны с космосом и с полетами в космос. Одна из песен была недавно выпущена моим другом", - сказала она.