Трамп заявил о готовности США предоставить гумпомощь Венесуэле

ООН, 24 сен - РИА Новости. США располагают большим количеством гуманитарной помощи для Венесуэлы и готовы ее предоставить, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

"У США есть огромное количество гуманитарной помощи, которое готово и ждет доставки", - заявил Трамп.

По его словам, жители Венесуэлы должны помнить, что "американцы поддерживают их". "Мы пристально следим за ситуацией в Венесуэле, ждем дня, когда будет восстановлена демократия, когда Венесуэла будет свободна и свобода установится в этом полушарии", - сказал президент США.