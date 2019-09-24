Трамп заявил о готовности США предоставить гумпомощь Венесуэле

ООН, 24 сен - РИА Новости. США располагают большим количеством гуманитарной помощи для Венесуэлы и готовы ее предоставить, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
"У США есть огромное количество гуманитарной помощи, которое готово и ждет доставки", - заявил Трамп.
По его словам, жители Венесуэлы должны помнить, что "американцы поддерживают их". "Мы пристально следим за ситуацией в Венесуэле, ждем дня, когда будет восстановлена демократия, когда Венесуэла будет свободна и свобода установится в этом полушарии", - сказал президент США.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.