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РИА Новости

Трамп заявил о готовности США предоставить гумпомощь Венесуэле

18:31 24.09.2019 (обновлено: 18:38 24.09.2019)
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© AP Photo / Richard DrewПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Richard Drew
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. США располагают большим количеством гуманитарной помощи для Венесуэлы и готовы ее предоставить, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
"У США есть огромное количество гуманитарной помощи, которое готово и ждет доставки", - заявил Трамп.
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По его словам, жители Венесуэлы должны помнить, что "американцы поддерживают их". "Мы пристально следим за ситуацией в Венесуэле, ждем дня, когда будет восстановлена демократия, когда Венесуэла будет свободна и свобода установится в этом полушарии", - сказал президент США.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроГенеральная Ассамблея ООНВенесуэлаООНСШАВ мире
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