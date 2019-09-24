Трамп предупредил нелегалов, что их не пустят в США, пока он президент

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН предостерег нелегальных мигрантов от попыток въехать в Соединенные Штаты, заверив, что его администрация будет следовать законам и защищать границу.
"Всем, кто нелегально пересекает нашу границу. Послушайте, пожалуйста: не платите преступникам… не подвергайте себя и своих детей опасности, потому что, если вы доберетесь сюда, вам не позволят въехать, вас вовремя вернут домой. Пока я являюсь президентом Соединенных Штатов, вас не впустят в нашу страну", - заявил Трамп.
"Мы будем следовать закону и защищать свои границы", - подчеркнул американский лидер.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналистов. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.