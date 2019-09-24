Трамп предупредил нелегалов, что их не пустят в США, пока он президент

"Всем, кто нелегально пересекает нашу границу. Послушайте, пожалуйста: не платите преступникам… не подвергайте себя и своих детей опасности, потому что, если вы доберетесь сюда, вам не позволят въехать, вас вовремя вернут домой. Пока я являюсь президентом Соединенных Штатов, вас не впустят в нашу страну", - заявил Трамп.