Эксперт объяснил, почему Трамп отсрочил предоставление помощи Украине

КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о задержке помощи Украине связано с нежеланием Киева начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на выборах-2020, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Трамп во вторник заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны.

"Это демонстрация определенного неудовлетворения со стороны американских партнеров той позицией, которую сейчас занимает (президент Украины Владимир) Зеленский и новая украинская власть о невмешательстве в американские дела, о непедалировании и дела Байдена, и дела о возможном вмешательстве Украины в американские выборы. С другой стороны - это более широкая стратегия Трампа, который требует большего финансирования европейскими партнерами НАТО", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

По его словам, за последние пять лет главными донорами Украины являлись США и Япония, то есть "ЕС уступают в оказании бесповоротной помощи Киеву". Бортник также считает заявления Трампа о помощи Киеву определенной "высокой ставкой" накануне встречи с президентом Украины.

"Это попытка уже повлиять на позицию Зеленского на этой встрече. Демонстрация того, что если Зеленский придет на эту встречу без предложений, которые могут улучшить отношение к нему Трампа, то американская позиция будет заключаться в дальнейшем ограничении помощи Украине", - добавил эксперт.

Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.

Ранее WSJ писала, что Трамп в этом разговоре убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на выборах-2020. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.