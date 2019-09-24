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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Трамп отсрочил предоставление помощи Украине

18:30 24.09.2019 (обновлено: 18:40 24.09.2019)
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© AP Photo / Seth WenigПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Seth Wenig
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о задержке помощи Украине связано с нежеланием Киева начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на выборах-2020, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Трамп во вторник заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны.
"Это демонстрация определенного неудовлетворения со стороны американских партнеров той позицией, которую сейчас занимает (президент Украины Владимир) Зеленский и новая украинская власть о невмешательстве в американские дела, о непедалировании и дела Байдена, и дела о возможном вмешательстве Украины в американские выборы. С другой стороны - это более широкая стратегия Трампа, который требует большего финансирования европейскими партнерами НАТО", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
По его словам, за последние пять лет главными донорами Украины являлись США и Япония, то есть "ЕС уступают в оказании бесповоротной помощи Киеву". Бортник также считает заявления Трампа о помощи Киеву определенной "высокой ставкой" накануне встречи с президентом Украины.
"Это попытка уже повлиять на позицию Зеленского на этой встрече. Демонстрация того, что если Зеленский придет на эту встречу без предложений, которые могут улучшить отношение к нему Трампа, то американская позиция будет заключаться в дальнейшем ограничении помощи Украине", - добавил эксперт.
Аккаунт в Facebook Дональда Трампа на экране монитора
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"Порочные связи": фабрики фейков начали наступление на Трампа с УкраиныДемократы не дремлют. После скандала по поводу разговора с Зеленским, во время которого Трамп якобы под давлением склонял украинского лидера к расследованию против своего соперника Байдена, появился новый антитрамповский фейк. Дело не обошлось без Украины.
Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.
Ранее WSJ писала, что Трамп в этом разговоре убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, наиболее вероятного соперника Трампа на выборах-2020. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
The президент. Трамп признал в главе Украины определенный артикль
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"The" президент. Трамп признал в главе Украины определенный артикльДемократы "шьют" Трампу использование служебного положения для расправы с политическим конкурентом. Расправы, в их понимании, немотивированной. Поскольку в Штатах как: что на Украине, то не в счет. Даже если в счет всего одной американской семьи.
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Руслан БортникДональд ТрампЮрий ЛуценкоНАТОЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
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