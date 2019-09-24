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РИА Новости

Трамп выступил против госфинансирования абортов

18:26 24.09.2019
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© REUTERS / Brendan McdermidПрезидент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Brendan Mcdermid
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал работать с ООН над декриминализацией гомосексуальности и против государственного финансирования абортов.
"Мы знаем, что многие проекты ООН пытались отстоять общее право делать аборты по просьбе за счет средств налогоплательщиков, вплоть до срока родов. Бюрократам в мире совершенно не следует подвергать нападкам страны, которые защищают невинные жизни. Как многие страны здесь сегодня, мы в Америке считаем, что каждый рожденный и не рожденный ребенок это священный дар Божий", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
По его словам, США отстаивают право всех людей жить с достоинством.
"В этой связи моя администрация работает с другими странами, чтобы остановить криминализацию гомосексуальности. Мы солидарны с представителями ЛГБТИ, живущими в странах, где наказывают, сажают в тюрьму или казнят людей из-за сексуальной ориентации", - добавил Трамп.
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