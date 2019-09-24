Трамп выступил против госфинансирования абортов

"Мы знаем, что многие проекты ООН пытались отстоять общее право делать аборты по просьбе за счет средств налогоплательщиков, вплоть до срока родов. Бюрократам в мире совершенно не следует подвергать нападкам страны, которые защищают невинные жизни. Как многие страны здесь сегодня, мы в Америке считаем, что каждый рожденный и не рожденный ребенок это священный дар Божий", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.