СМИ сообщили о намерении Меркель встретиться с Роухани

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН сразу после ее беседы с президентом США Дональдом Трампом, передает издание Канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН сразу после ее беседы с президентом США Дональдом Трампом, передает издание Focus

Встреча Меркель и Трампа, по данным агентства dpa, должна состояться во вторник после выступления президента США на Генассамблее ООН. Предполагается, что лидеры проведут небольшую беседу.

После этого, около 19.00 мск Меркель намерена провести встречу с Роухани.