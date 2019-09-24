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РИА Новости

СМИ сообщили о намерении Меркель встретиться с Роухани

18:23 24.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН сразу после ее беседы с президентом США Дональдом Трампом, передает издание Focus.
Встреча Меркель и Трампа, по данным агентства dpa, должна состояться во вторник после выступления президента США на Генассамблее ООН. Предполагается, что лидеры проведут небольшую беседу.
После этого, около 19.00 мск Меркель намерена провести встречу с Роухани.
Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября и продлится до понедельника.
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