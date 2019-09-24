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РИА Новости

Власти Украины рискуют остаться без помощи США, считает эксперт

18:18 24.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заморозка военной помощи США будет для Украины болезненна, из-за поведения своего руководства страна рискует остаться вообще без какой-либо помощи от американцев, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.
Президент США Дональд Трамп
21 сентября, 09:12РИА Новости
СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Новая украинская власть попыталась "продать" Трампу компромат на (бывшего вице-президента Джо – ред.) Байдена, попыталась этим давить на Трампа... Мало кто сомневается на Украине, что сын Байдена замешан в больших коррупционных операциях на Украине, более того, мы помним как Джо Байден, будучи вице-президентом США, публично настаивал на том, чтобы уволили неугодного ему прокурора Украины (…) А то, как решило вести себя руководство Украины, Трампу в первую очередь как бизнесмену, сильно не понравилось. Поэтому есть вероятность, что Украина останется вообще без какой-либо помощи", - заявил эксперт РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день на Украине очень серьезный дефицит бюджета.
"С ноября на Украине будет нечем платить зарплаты учителям, бюджетникам. На украинских чиновников давят международные финансовые организации. И так далее. В этом смысле такая финансовая помощь, пусть и целевая, военная, она ощутима. Тем более, скоро начнется зима и непонятно, что будет с транзитом газа. Если транзит перекроют, значит и реверса не будет. Поэтому потеря такой помощи болезненна", - резюмировал Мартынов.
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
22 сентября, 17:01РИА Новости
Трамп обсудил с Зеленским причастность американцев к коррупции на Украине
Ситуация вокруг Трампа, семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года. Утверждалось, что американский лидер в ходе беседы с Владимиром Зеленским пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.
Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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