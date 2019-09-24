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РИА Новости

Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России

18:30 24.09.2019 (обновлено: 23:18 24.09.2019)
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© AP Photo / Jason DeCrow Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
© AP Photo / Jason DeCrow
ООН, 24 сен – РИА Новости. Вашингтон пренебрегает обязательствами принимающей стороны в ООН, отказывая российской делегации в визах, заявил первый заместитель постпреда в организации Дмитрий Полянский.
По его словам, этими действиями США намерены дальше обострять отношения с Россией.
Сенатор Алексей Пушков
Вчера, 15:27РИА Новости
Пушков отреагировал на невыдачу американских виз российским парламентариям
"Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН", - написал дипломат в Twitter.
Полянский также призвал международное сообщество сделать практические выводы после решения США о визах для российской делегации.

Отказ в визах

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешения на въезд и не сможет приехать в Нью-Йорк, как планировал. Позже появилась информация, что в страну не пустили еще несколько российских депутатов. Вашингтон объяснил решение "техническими характеристиками"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 11:26РИА Новости
Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации
В МИД назвали решение США возмутительным примером неуважения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.
В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
Кроме того, американского зампосла вызвали в МИД и передали ноту протеста.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч, а также примет участие в заседаниях Совбеза и переговорах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 15:53Радио Sputnik
"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.
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Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо требовать переноса ООН в другую страну, а не комментировать.
24 сентября, 18:22
Svinka Ontherun
6830001
выгнать из страны всех амерских дипломатов, разорвать все дип отношения с врагами. Сталин бы даже не думал, что можно поступить как то иначе. если ты враг, значит враг, друг, значит друг, без если.
24 сентября, 19:12
Вячеслав Кузнецов
2922004
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