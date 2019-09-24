Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России

ООН, 24 сен – РИА Новости. Вашингтон пренебрегает обязательствами принимающей стороны в ООН, отказывая российской делегации в визах, заявил первый заместитель постпреда в организации Дмитрий Полянский.

По его словам, этими действиями США намерены дальше обострять отношения с Россией.

"Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН", - написал дипломат в Twitter

Полянский также призвал международное сообщество сделать практические выводы после решения США о визах для российской делегации.

Отказ в визах

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешения на въезд и не сможет приехать в Нью-Йорк, как планировал. Позже появилась информация, что в страну не пустили еще несколько российских депутатов. Вашингтон объяснил решение "техническими характеристиками"

В МИД назвали решение США возмутительным примером неуважения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.

В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.

Кроме того, американского зампосла вызвали в МИД и передали ноту протеста.