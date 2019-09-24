Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России

ООН, 24 сен – РИА Новости. Вашингтон пренебрегает обязательствами принимающей стороны в ООН, отказывая российской делегации в визах, заявил первый заместитель постпреда в организации Дмитрий Полянский.
По его словам, этими действиями США намерены дальше обострять отношения с Россией.
"Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН", - написал дипломат в Twitter.
Полянский также призвал международное сообщество сделать практические выводы после решения США о визах для российской делегации.
Отказ в визах
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил разрешения на въезд и не сможет приехать в Нью-Йорк, как планировал. Позже появилась информация, что в страну не пустили еще несколько российских депутатов. Вашингтон объяснил решение "техническими характеристиками"
В МИД назвали решение США возмутительным примером неуважения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.
В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
Кроме того, американского зампосла вызвали в МИД и передали ноту протеста.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч, а также примет участие в заседаниях Совбеза и переговорах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах.
Вчера, 15:53Радио Sputnik"Не сойдет с рук". В России отреагировали на невыдачу США виз на ГА ООННевыдача американских виз российской делегации на Генассамблею ООН требует жесткой международной реакции и является поводом задуматься над будущим местом расположения этой площадки, считают парламентарии и политологи в России.