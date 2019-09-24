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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановской области открылись 12 "Точек роста"

18:08 24.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 24 сен – РИА Новости. В 12 сельских школах Ивановской области в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" открылись центры образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Центры оснащены компьютерными классами, 3D-принтерами, программным обеспечением для 3D-моделирования, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, многофункциональным инструментом для выполнения широкого спектра работ: шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, полировки, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, оборудованием и мебелью для шахматной и медиа-зоны", - сказал собеседник агентства.
"Точки роста" сейчас создаются по всей стране именно в сельских школах, что важно. Здесь самое современное оборудование – не только компьютеры, но и 3D-принтеры, принтеры дополненной реальности. Дети должны иметь доступ к самым последним технологиям, независимо от того, где они живут. Фактически здесь ребята будут иметь доступ к знаниям не хуже, а может быть, лучше, чем жители крупных городов", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетивший новый образовательный центр в деревне Иванково Фурмановского района.
В 12 сельских школах обучаются свыше 3,5 тысячи школьников. В последующие годы в регионе планируется создать еще 60 центров "Точка роста".
Кинешма
5 сентября, 15:08Ивановская область
Новые детские сады открылись в двух городах Ивановской области
Центры "Точка роста" создаются для формирования у школьников современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика и математика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительного образования.
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Ивановская областьИвановоОбразование - Общество
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