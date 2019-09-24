В Ивановской области открылись 12 "Точек роста"

"Точки роста" сейчас создаются по всей стране именно в сельских школах, что важно. Здесь самое современное оборудование – не только компьютеры, но и 3D-принтеры, принтеры дополненной реальности. Дети должны иметь доступ к самым последним технологиям, независимо от того, где они живут. Фактически здесь ребята будут иметь доступ к знаниям не хуже, а может быть, лучше, чем жители крупных городов", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетивший новый образовательный центр в деревне Иванково Фурмановского района.