В Пакистане число жертв землетрясения возросло до 19 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, более 300 получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.
Ранее телеканал сообщал о пяти погибших и свыше 100 пострадавших.
22 сентября, 16:23РИА НовостиКрупные землетрясения в мире в 2018-2019 годах
Как полагают пакистанские власти, число жертв и пострадавших от землетрясения со временем может значительно возрасти. Ранее в сети появились фотоснимки, на которых видно, что на дорогах города Мирпур в Кашмире появились разломы.
В районе бедствия по-прежнему продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют вооруженные силы республики. Часть пострадавших ранее была доставлена в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Подземные толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде. В Индии, между тем, никаких экстренных мер в связи с землетрясением в приграничной зоне объявлено не было.