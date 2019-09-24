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РИА Новости

В Пакистане число жертв землетрясения возросло до 19 человек

17:57 24.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, более 300 получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.
Ранее телеканал сообщал о пяти погибших и свыше 100 пострадавших.
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Как полагают пакистанские власти, число жертв и пострадавших от землетрясения со временем может значительно возрасти. Ранее в сети появились фотоснимки, на которых видно, что на дорогах города Мирпур в Кашмире появились разломы.
В районе бедствия по-прежнему продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют вооруженные силы республики. Часть пострадавших ранее была доставлена в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Подземные толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде. В Индии, между тем, никаких экстренных мер в связи с землетрясением в приграничной зоне объявлено не было.
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