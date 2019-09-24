В Пакистане число жертв землетрясения возросло до 19 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, более 300 получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, сообщает телеканал По меньшей мере 19 человек погибли, более 300 получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.

Ранее телеканал сообщал о пяти погибших и свыше 100 пострадавших.

Как полагают пакистанские власти, число жертв и пострадавших от землетрясения со временем может значительно возрасти. Ранее в сети появились фотоснимки, на которых видно, что на дорогах города Мирпур в Кашмире появились разломы.

В районе бедствия по-прежнему продолжается поисково-спасательная операция, в ней участвуют вооруженные силы республики. Часть пострадавших ранее была доставлена в больницу, им оказывается медицинская помощь.