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РИА Новости

Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, заявил Трамп

17:49 24.09.2019
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© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября 2019
© REUTERS / Lucas Jackson
ООН, 24 сен - РИА Новости. Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
"Если вам нужна демократия, придерживайтесь своего суверенитета. Если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые руководители всегда ставят хорошее для своего народа и своей страны на первое место. Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам. Будущее принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают соседей и различия, которые делают каждую страну особой и уникальной", - сказал он.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналистов. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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