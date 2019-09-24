Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, заявил Трамп

"Если вам нужна демократия, придерживайтесь своего суверенитета. Если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые руководители всегда ставят хорошее для своего народа и своей страны на первое место. Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам. Будущее принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают соседей и различия, которые делают каждую страну особой и уникальной", - сказал он.