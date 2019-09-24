Диетолог оценил, насколько орехи могут помочь в борьбе с ожирением

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Орехи действительно помогают в борьбе с ожирением, заявил изданию "Говорит Москва" главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.
Так он прокомментировал результаты исследования американских ученых о жиросжигающем свойстве этого продукта.
Тутельян заявил, что такие наиболее распространенные орехи, как фундук, кешью, фисташки и миндаль содержат большой набор нужных для организма полинасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Кроме того, заявил специалист, миндаль и кешью содержат селен и омега-3-жирные кислоты.
Однако, напомнил эксперт, орехи высококалорийные и есть их стоит не больше горсти в день.
"Горсть — эта та количественная мера, которая принесет стопроцентную пользу и не навредит в виде избыточной массы тела и ожирения", — подытожил диетолог.
11 сентября, 15:55РИА НовостиУченые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте