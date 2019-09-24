Диетолог оценил, насколько орехи могут помочь в борьбе с ожирением

Тутельян заявил, что такие наиболее распространенные орехи, как фундук, кешью, фисташки и миндаль содержат большой набор нужных для организма полинасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Кроме того, заявил специалист, миндаль и кешью содержат селен и омега-3-жирные кислоты.