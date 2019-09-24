Назван продукт для борьбы с ожирением

Так, для положительного эффекта достаточно употреблять половину суточной нормы орехов, то есть 14 граммов. Среди тех, кто регулярно съедал это количество орехов в день, риск набрать более пяти килограммов и заболеть ожирением снизился на 23 процента по сравнению с теми, кто этого не делал.