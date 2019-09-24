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РИА Новости

Болсонару заявил, что Амазония не является "наследием человечества"

17:30 24.09.2019
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© REUTERS / Ricardo MoraesЛесные пожары в джунглях бассейна реки Амазонки
Лесные пожары в джунглях бассейна реки Амазонки
© REUTERS / Ricardo Moraes
ООН, 24 сен - РИА Новости. Амазония не является "наследием человечества", заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, комментируя призывы к стране активнее бороться с природными пожарами.
По его словам, подобные выводы, как и представление об Амазонии как "легких планеты", являются "ошибочными".
"Некоторые страны вместо того, чтобы помогать,... ведут себя неуважительно в стиле колониальной политики... Амазония не опустошена и не охвачена лесными пожарами, как неверно заявляют СМИ", - сказал президент Бразилии.
"Мы отвергаем попытки использования экологической повестки дня или вопросов, касающихся индейских племен, как инструмент политико-экономического давления со стороны других стран", - добавил Болсонару.
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Он также заявил, что ряд стран используют индейские племена Амазонии в качестве "инструментов информационной войны" против Бразилии. Он напомнил, что Бразилия использует лишь 8% своей территории для производства продуктов питания, в то время как во Франции или Германии эта цифра превышает 50%. Болсонару также категорически заявил, что Бразилия не планирует выделить более 20% своей территории для проживания индейских племен, как требуют некоторые страны. По его словам, для индейцев выделено уже 14% территории страны, и более 70 племен имеют собственное самоуправление, культуру и традиции.
Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", продолжаются уже больше месяца, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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Жаир БолсонаруБразилияООНВ мире
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