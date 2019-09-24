Болсонару заявил, что Амазония не является "наследием человечества"

Он также заявил, что ряд стран используют индейские племена Амазонии в качестве "инструментов информационной войны" против Бразилии. Он напомнил, что Бразилия использует лишь 8% своей территории для производства продуктов питания, в то время как во Франции или Германии эта цифра превышает 50%. Болсонару также категорически заявил, что Бразилия не планирует выделить более 20% своей территории для проживания индейских племен, как требуют некоторые страны. По его словам, для индейцев выделено уже 14% территории страны, и более 70 племен имеют собственное самоуправление, культуру и традиции.