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РИА Новости

Сербское правительство включило "Бессмертный полк" в программу Дня Победы

17:25 24.09.2019
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© РИА Новости / Олег ИвановУчастники шествия "Бессмертный полк" в Белграде
Участники шествия Бессмертный полк в Белграде
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Международная конференция "Память победителей", на которой соберутся организаторы шествий "Бессмертного полка" из 55 стран, пройдет в Белграде 25–26 сентября. Предваряющая ее пресс-конференция уже сегодня состоялась в Палате Сербии.
По словам Артема Хуторского, главы исполнительного комитета "Бессмертного полка", Белград и Сербия были выбраны для проведения конференции неслучайно.
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"Осень 2019 года несет в себе одно колоссальное по значимости историческое событие. В этом году мы вместе с нашими друзьями и братьями сербами отмечаем 75-летие освобождения Белграда от нацистов. Когда мы с оргкомитетом конференции обсуждали возможные места проведения мероприятия, назывались совершенно разные города и даже страны. Но нам показалось очень важным приехать именно в Сербию – в страну, которую мы считаем братской, а сербский народ – самым близким родным нам народом. Было бы просто некрасиво не приехать поздравить друзей с этим праздником", – сказал Хуторской.
Глава организационного комитета Русского географического общества в Сербии Душан Баятович сказал, что РГО активно поддерживает движение "Бессмертный полк" в Сербии, и отметил, что считает эту акцию невероятно важной для общества.
"Зачем нужен „Бессмертный полк“? Да, он призван собрать вместе тех участников Второй мировой, что еще живы. Но их все меньше, и он должен объединить их потомков и рассказать, что на самом деле происходило во время войны. Сегодня, когда проводится ревизия истории, когда проигравшие хотят преуменьшить значение своих ошибочных преступных решений, очень важно напомнить потомкам, благодаря кому Европа получила свободу. И если мы хотим свободы для современной Европы и современного мира, мы должны говорить об этом", – подчеркнул Баятович.
Министр труда и социальных вопросов Сербии Зоран Джорджевич напомнил, что в этом году сербское правительство включило шествие "Бессмертного полка" в официальную программу празднования Дня Победы (в Сербии, как и в России, он отмечается 9 мая – прим. ред.).
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Он также подчеркнул, что в условиях, когда историю пытаются перекроить и умалить роль России и Сербии в победе над фашизмом, конференции такого рода напоминают об истинном положении вещей и продвигают правдивую историю.
"Это возможность ответить тем, кто решил не позвать Россию и Сербию на мемориальные мероприятия к дню начала Второй мировой войны. Мы полагаем, что не пригласить страны, чей вклад в победу над фашизмом настолько велик, – это нечто из ряда вон выходящее", – заключил Джорджевич.
В 2019 году шествие "Бессмертного полка" в Сербии прошло в четвертый раз. В нем, кроме сербской столицы, приняли участие и другие города: Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Крушевац, Кралево. С портретами своих героических предков вышли на улицы и сербы из Республики Сербской – в Баня-Луке, Требинье и Восточном Сараеве.
В конференции "Память победителей" примут участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из разных стран. Мероприятие было организовано при поддержке сербского министерства труда и социальных вопросов. Помимо лидеров российского и сербского движений "Бессмертного полка" в конференции примут участие представители правительства Сербии, скупщины Белграда, МИД России, Россотрудничества и российского посольства в Сербии.
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Бессмертный полкРусское географическое обществоСербияБелград (город)Общество
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