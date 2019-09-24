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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Шедевр эпохи Возрождения нашли на кухне пенсионерки на севере Франции

17:17 24.09.2019
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Картина флорентийского мастера эпохи раннего Возрождения Чимабуэ была обнаружена висящей между кухней и гостиной в доме девяностолетней старушки в городке Компьень на севере Франции, сообщает газета Parisien.
Сюжет картины посвящен Страстям Христа. "Поругание Христа" предположительно является частью диптиха, написанного в 1280 году. Члены семьи, в чьем доме обнаружили шедевр, всегда были уверены, что картина представляла собой обычную православную икону.
"Редко удается увидеть картину в таком прекрасном состоянии. Я сразу же подумала, что это кто-то из ранних итальянцев. Однако я и предположить не могла, что это будет сам Чимабуэ", - рассказала Филомен Вульф, представитель службы оценки, которая обнаружила картину.
К аукционному дому в Компьене обратились в июне с просьбой "расчистить мусор" в доме девяностолетней женщины. Его сотрудники в свою очередь обратились за экспертизой картины в оценочное бюро Туркен, где и было установлено, что полотно принадлежит кисти Чимабуэ. Стоимость картины оценивается в сумму от 4 до 6 миллионов евро (от 4,4 до 6,6 миллионов долларов). Аукцион назначен на 27 октября.
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Религия и мировоззрениеВозрождениерелигия
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