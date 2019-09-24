Шедевр эпохи Возрождения нашли на кухне пенсионерки на севере Франции

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Картина флорентийского мастера эпохи раннего Возрождения Чимабуэ была обнаружена висящей между кухней и гостиной в доме девяностолетней старушки в городке Компьень на севере Франции, сообщает газета Parisien.

Сюжет картины посвящен Страстям Христа. "Поругание Христа" предположительно является частью диптиха, написанного в 1280 году. Члены семьи, в чьем доме обнаружили шедевр, всегда были уверены, что картина представляла собой обычную православную икону.

"Редко удается увидеть картину в таком прекрасном состоянии. Я сразу же подумала, что это кто-то из ранних итальянцев. Однако я и предположить не могла, что это будет сам Чимабуэ", - рассказала Филомен Вульф, представитель службы оценки, которая обнаружила картину.