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РИА Новости

Экипаж МКС устроит совместный обед с дегустацией арабских блюд

17:12 24.09.2019 (обновлено: 17:49 24.09.2019)
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© Фото : Twitter/Intl. Space StationКорабль "Союз" пристыкованный к МКС
Корабль Союз пристыкованный к МКС
© Фото : Twitter/Intl. Space Station
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) после прилета первого космонавта из ОАЭ соберется 29 сентября на совместный обед с дегустацией арабских блюд, следует из переговоров российских космонавтов с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. По данным ЦНИИмаш (институт "Роскосмоса"), старт с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Как сообщил Овчинину и Скворцову специалист из подмосковного Центра управления полетами, арабские блюда привезет с собой аль-Мансури на "Союзе МС-15". Совместный обед с участием девяти космонавтов и астронавтов пройдет в американском сегменте МКС.
Ранее в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что российская компания "Лаборатория космического питания" произведет халяльные (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища) национальные продукты питания для космонавта ОАЭ: мадруба (основной ингредиент - курица) в тубе; салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом) - в алюминиевых банках.
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Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.36 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.
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Джессика МеирХаззаа аль-МансуриЛука ПармитаноКристина КукНик ХейгСоюз-ФГАлексей ОвчининОлег СкрипочкаАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияРоскосмосНАСАОАЭРИА Наука
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