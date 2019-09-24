Экипаж МКС устроит совместный обед с дегустацией арабских блюд

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) после прилета первого космонавта из ОАЭ соберется 29 сентября на совместный обед с дегустацией арабских блюд, следует из переговоров российских космонавтов с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.

Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. По данным ЦНИИмаш (институт "Роскосмоса"), старт с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Как сообщил Овчинину и Скворцову специалист из подмосковного Центра управления полетами, арабские блюда привезет с собой аль-Мансури на "Союзе МС-15". Совместный обед с участием девяти космонавтов и астронавтов пройдет в американском сегменте МКС.

Ранее в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что российская компания "Лаборатория космического питания" произведет халяльные (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища) национальные продукты питания для космонавта ОАЭ: мадруба (основной ингредиент - курица) в тубе; салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом) - в алюминиевых банках.