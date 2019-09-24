Минздрав изучает варианты модернизации системы лекарственного обеспечения

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минздрав готовит предложения по модернизации системы лекарственного обеспечения россиян, рассматриваются разные варианты, но пока окончательное решение не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову сообщила, что министерство готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Сейчас бесплатные препараты предоставляются только льготным категориям граждан.
"В настоящее время в соответствии с перечнем поручений президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения населения в Российской Федерации 16 ноября 2018 г. Пр-2420 Минздравом России проводится подготовка предложений по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан", - говорится в сообщении.
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Для подготовки предложений создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители федеральных органов исполнительной власти, фармацевтических производителей, аптечных организаций, а также Российской академии наук, уточнили в пресс-службе.
"Участниками межведомственной рабочей группы рассматриваются различные варианты модернизации системы лекарственного обеспечения с учетом имеющегося российского и зарубежного опыта, по результатам проработки которых будут представлены окончательные предложения", - добавили в пресс-службе.