Минздрав изучает варианты модернизации системы лекарственного обеспечения

"В настоящее время в соответствии с перечнем поручений президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения населения в Российской Федерации 16 ноября 2018 г. Пр-2420 Минздравом России проводится подготовка предложений по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан", - говорится в сообщении.