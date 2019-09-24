Закрытие фестиваля "Круг света". Прямая трансляция

В Москве проходит церемония закрытия девятого международного фестиваля "Круг света".
Мероприятие проходило в столице с 20 сентября. В этом году фестиваль задействовал девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.
В дни проведения фестиваля зрители смогли наблюдать пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции.