Закрытие фестиваля "Круг света". Прямая трансляция

Мероприятие проходило в столице с 20 сентября. В этом году фестиваль задействовал девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.