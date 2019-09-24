Кандидат в президенты Афганистана объявил о выходе из предвыборной гонки

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кандидат на пост президента Афганистана, экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар объявил, что покидает предвыборную гонку.

"Я воздерживаюсь от участия в борьбе на выборах", - написал Атмар в Facebook.

Он объяснил свое решение тем, что политическая обстановка и ситуация с безопасностью не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов.

Президентские выборы запланированы на 28 сентября. Они должны были пройти еще 20 апреля, но их дважды откладывали.