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РИА Новости

Кандидат в президенты Афганистана объявил о выходе из предвыборной гонки

17:06 24.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulМохаммад Ханиф Атмар
Мохаммад Ханиф Атмар
© AP Photo / Rahmat Gul
Мохаммад Ханиф Атмар. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кандидат на пост президента Афганистана, экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар объявил, что покидает предвыборную гонку.
"Я воздерживаюсь от участия в борьбе на выборах", - написал Атмар в Facebook.
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Он объяснил свое решение тем, что политическая обстановка и ситуация с безопасностью не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов.
Президентские выборы запланированы на 28 сентября. Они должны были пройти еще 20 апреля, но их дважды откладывали.
Последние выборы в Афганистане состоялись в 2014 году, победу одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом тогда был действующий глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Оба политика решили вновь баллотироваться в президенты. Изначально кандидатов было 18, один из них - бывший министр иностранных дел Залмай Расул, по данным СМИ, решил выступить в поддержку Гани, поэтому прекратил избирательную кампанию.
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