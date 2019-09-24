Кандидат в президенты Афганистана объявил о выходе из предвыборной гонки

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кандидат на пост президента Афганистана, экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар объявил, что покидает предвыборную гонку.
"Я воздерживаюсь от участия в борьбе на выборах", - написал Атмар в Facebook.
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Он объяснил свое решение тем, что политическая обстановка и ситуация с безопасностью не подходят для проведения прозрачных и справедливых выборов.
Президентские выборы запланированы на 28 сентября. Они должны были пройти еще 20 апреля, но их дважды откладывали.
Последние выборы в Афганистане состоялись в 2014 году, победу одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом тогда был действующий глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Оба политика решили вновь баллотироваться в президенты. Изначально кандидатов было 18, один из них - бывший министр иностранных дел Залмай Расул, по данным СМИ, решил выступить в поддержку Гани, поэтому прекратил избирательную кампанию.
23 сентября, 16:27Сказано в эфиреЭксперт перечислил цели переброски террористов ИГ* в АфганистанАмериканские спецслужбы причастны к переброске боевиков "Исламского государства"* в северные районы Афганистана, сообщили в ФСБ. Эксперт Андрей Чупрыгин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобная информация поступает также и из западных источников.