АТОР: иностранные туристы стали чаще посещать Россию

Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спрос на организованные поездки в Россию летом 2019 года вырос на 20-25%, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона, она отметила, что в туроператорском сегменте очевидна положительная динамика практически во всех видах туризма - как во внутреннем, так и в выездном, и во въездном.

"Наиболее интересна динамика въездного рынка, так как спрос вырос примерно на 20-25%. Эти цифры, которые дают туроператоры, абсолютно сопоставимы с данными пограничных служб", - сказала Ломидзе.

Представитель АТОР уточнила, что бронирования на въездном рынке не закончились в сентябре, есть запросы на октябрь и на ноябрь. Хотя преимущественно речь идет о поездках в Москву и Санкт-Петербург.

"По динамике прироста въездного туризма лидирует Китай, но в организованном сегменте его практически догнали некоторые европейские страны, в частности, Испания (+25%), Италия (+20%) и Франция (+20%)", - сообщила эксперт.