АТОР: иностранные туристы стали чаще посещать Россию

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спрос на организованные поездки в Россию летом 2019 года вырос на 20-25%, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов летнего туристического сезона, она отметила, что в туроператорском сегменте очевидна положительная динамика практически во всех видах туризма - как во внутреннем, так и в выездном, и во въездном.
"Наиболее интересна динамика въездного рынка, так как спрос вырос примерно на 20-25%. Эти цифры, которые дают туроператоры, абсолютно сопоставимы с данными пограничных служб", - сказала Ломидзе.
Представитель АТОР уточнила, что бронирования на въездном рынке не закончились в сентябре, есть запросы на октябрь и на ноябрь. Хотя преимущественно речь идет о поездках в Москву и Санкт-Петербург.
"По динамике прироста въездного туризма лидирует Китай, но в организованном сегменте его практически догнали некоторые европейские страны, в частности, Испания (+25%), Италия (+20%) и Франция (+20%)", - сообщила эксперт.
Она также отметила, что в 2019 году впервые наблюдается небольшой прирост (около 1-1,5%) туристов из Великобритании и США. "Напомню, что с 2014 года эти турпотоки упали более чем на 15%", - уточнила представитель АТОР.
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