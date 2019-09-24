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РИА Новости
Медиавойны

Жаров назвал размер штрафов по проекту об ответе на решения Ofcom по RT

17:03 24.09.2019 (обновлено: 00:00 25.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Жаров
Александр Жаров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Жаров. Архивное фото
СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Роскомнадзор предлагает предусмотреть штрафы в размере десятков миллионов рублей в законопроекте о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по телеканалу RT, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров в кулуарах форума "Спектр-2019".
Ранее он сообщал РИА Новости, что Роскомнадзор в ответ на действия Ofcom по RT подготовил поправки в законы для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
26 июля, 16:00Медиавойны
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Во вторник он сказал, что ведомство предложило в законопроекте миллионные штрафы. "Мы его (законопроект. — Прим. ред.) подготовили, достаточно простой законопроект — поправка в закон "О СМИ", которая вводит штрафы, находится в стадии обсуждения", — сказал Жаров.

"От нескольких до десятков миллионов рублей. Все будет зависеть от обсуждения (законопроекта. — Прим. ред.) — в нем же не только мы принимаем участие. Сумма штрафов может уменьшиться или возрасти. Мы предлагаем от нескольких до десятков миллионов рублей", — сказал Жаров.

"Для нас очевидно, что достаточно агрессивная позиция по отношению к российским СМИ в ряде стран требует адекватных инструментов. Мы их подготовили", — добавил глава Роскомнадзора.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
12 июля, 21:58Медиавойны
Российское посольство заявило о дискриминации RT и Sputnik в Британии
В сентябре британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда. МИД России заявил, что работающие в стране британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
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МедиавойныOfcomтелеканал RTРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияВ мире
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