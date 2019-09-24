Жаров назвал размер штрафов по проекту об ответе на решения Ofcom по RT

СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Роскомнадзор предлагает предусмотреть штрафы в размере десятков миллионов рублей в законопроекте о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по телеканалу RT, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров в кулуарах форума "Спектр-2019".

Ранее он сообщал РИА Новости, что Роскомнадзор в ответ на действия Ofcom по RT подготовил поправки в законы для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.

Во вторник он сказал, что ведомство предложило в законопроекте миллионные штрафы. "Мы его (законопроект. — Прим. ред.) подготовили, достаточно простой законопроект — поправка в закон "О СМИ", которая вводит штрафы, находится в стадии обсуждения", — сказал Жаров.

"От нескольких до десятков миллионов рублей. Все будет зависеть от обсуждения (законопроекта. — Прим. ред.) — в нем же не только мы принимаем участие. Сумма штрафов может уменьшиться или возрасти. Мы предлагаем от нескольких до десятков миллионов рублей", — сказал Жаров.

"Для нас очевидно, что достаточно агрессивная позиция по отношению к российским СМИ в ряде стран требует адекватных инструментов. Мы их подготовили", — добавил глава Роскомнадзора.