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РИА Новости

В Псковской области ехавший в колонне велосипедистов ребенок погиб в ДТП

16:47 24.09.2019
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© Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после сообщения СМИ о ДТП в Псковской области, где погиб ребенок, ехавший в колонне велосипедистов спортивной школы, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Как отмечает ведомство, ДТП произошло во второй половине дня в понедельник на автодороге Великие Луки - Новосокольники. Мальчик 2009 года рождения двигался в колонне велосипедистов спортивной школы "Олимпия". После ДТП он скончался на месте происшествия.
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"Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Крупеня Петр Николаевич поручил следователям… провести процессуальную проверку в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении СУСК.
Согласно данным местных СМИ, после того, как велосипед ребенка коснулся колесом велосипеда, ехавшего перед ним, мальчик не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где попал под "Газель".
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Следственный комитет РФПсковская областьПроисшествия
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