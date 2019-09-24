В Псковской области ехавший в колонне велосипедистов ребенок погиб в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после сообщения СМИ о ДТП в Псковской области, где погиб ребенок, ехавший в колонне велосипедистов спортивной школы, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

Как отмечает ведомство, ДТП произошло во второй половине дня в понедельник на автодороге Великие Луки - Новосокольники. Мальчик 2009 года рождения двигался в колонне велосипедистов спортивной школы "Олимпия". После ДТП он скончался на месте происшествия.

"Руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Крупеня Петр Николаевич поручил следователям… провести процессуальную проверку в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении СУСК.