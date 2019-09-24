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РИА Новости
Мурманская область

В ФАС рассказали, что мешает конкуренции в Заполярье

16:45 24.09.2019
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© Фото : Олег КулешовСевероморск
Североморск
© Фото : Олег Кулешов
Североморск. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Главное препятствие на пути развития конкуренции для Мурманской области и других северных регионов – изначально неравные условия, в которых находятся местные компании в силу так называемого "северного удорожания", а для создания равных условий нужно менять законодательство, считает замглавы ФАС РФ Сергей Пузыревский.
Чиновник принял участие во вторник в заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. По его мнению, ключевой проблемой для развития конкуренции в северных регионах является то, что предприятия, работающие в Арктической зоне, в условиях Крайнего Севера, несут на себе большой груз социальной ответственности перед работниками, а компании, приходящие из других регионов - нет.
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"Эту проблему нужно решать как можно быстрее, чтобы создать равные условия и обеспечить развитие компаний Арктической зоны. Но решить эту проблему без изменения законодательства практически невозможно", – отметил Пузыревский.
По словам главы Мурманской области Андрея Чибиса, проблему "северного удорожания" он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным. Региону удалось заручиться поддержкой ФАС, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Минэкономразвития РФ. В ближайшее время предложения Заполярья по смягчению бремени для бизнеса в Арктической зоне станут предметом обсуждения на площадке федерального правительства.
"Конечно, мы будем добиваться того, чтобы, с одной стороны, был льготный режим по налогам и социальным взносам для малого и среднего бизнеса, а, с другой стороны, чтобы в законе о госзакупках появились преференции для малого бизнеса, работающего в условиях Арктической зоны. В сегодняшних условиях конкурировать в госзакупках с соседями из других областей наш малый бизнес не может", - отметил Чибис.
Он добавил, что считает важной задачей открыть область для достойных компаний, которые могут качественно строить, благоустраивать, выполнять работы по капитальному ремонту. Помимо этого, сообщил глава области, региональное правительство принимает ряд конкретных антимонопольных мер. Так, в регионе введён запрет для унитарных предприятий на продажу имущества без проведения торгов.
Темой совещания стала реализация Национального плана развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. План, запущенный в действие в 2017 году, рассчитан на три года и включает в себя ряд задач и параметров по развитию конкуренции в каждом конкретном регионе. В Мурманской области было выбрано 37 отраслевых рынков, по которым составлена "дорожная карта" целевых значений привлечения частного бизнеса в каждую отрасль до 2022 года.
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Замглавы ФАС РФ Сергей Пузыревский представил анализ итогов этой работы в Мурманской области за прошлый год. Наибольшую положительную динамику привлечения новых независимых игроков на рынок в Мурманской области дали сфера социальных услуг, пассажирских перевозок и психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов.
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Мурманская областьСергей ПузыревскийАндрей ЧибисМинистерство экономического развития РФВладимир ПутинМурманская областьЭкономика
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