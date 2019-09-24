СМИ не нашли Зеленского в списке лидеров, выступающих на ГА ООН во вторник

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН в главном зале организации во вторник, сообщает издание Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН в главном зале организации во вторник, сообщает издание Страна.ua

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник и продлится до 30 сентября. Ожидается участие 196 делегаций - в их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра. Впервые в мероприятии примет Зеленский. Его выступление запланировано на 25 сентября.

"Страна" изучила график выступлений лидеров государств в главном зале организации. Однако президента Украины среди них нет. Это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов, где слово могут брать также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений", - говорится в сообщении.

По предварительному графику выступлений, распространенному в ООН, речь Зеленского запланирована на среду в промежутке между 9.00-15.00 по местному времени (16.00-22.00 мск).