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РИА Новости

СМИ не нашли Зеленского в списке лидеров, выступающих на ГА ООН во вторник

16:37 24.09.2019 (обновлено: 17:02 24.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН в главном зале организации во вторник, сообщает издание Страна.ua.
Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник и продлится до 30 сентября. Ожидается участие 196 делегаций - в их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра. Впервые в мероприятии примет Зеленский. Его выступление запланировано на 25 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"Страна" изучила график выступлений лидеров государств в главном зале организации. Однако президента Украины среди них нет. Это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов, где слово могут брать также активисты, ученые, общественные деятели, журналисты и другие лидеры мнений", - говорится в сообщении.
По предварительному графику выступлений, распространенному в ООН, речь Зеленского запланирована на среду в промежутке между 9.00-15.00 по местному времени (16.00-22.00 мск).
В 2018 году бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко также выступал на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи.
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Генеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийНью-Йорк (город)ООНУкраинаВ мире
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