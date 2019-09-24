В Нижневартовске ликвидировали крупный пожар в магазине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Крупный пожар в двухэтажном магазине в Нижневартовске (ХМАО) полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Полная ликвидация объявлена в 17.42 (15.42 мск). Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар в магазине "Светофор" произошел во вторник около полудня по местному времени (10.00 мск). Посетители и продавцы самостоятельно эвакуировались из магазина. Площадь, охваченная огнем, составляла 800 квадратных метров, также произошло обрушение кровли на 300 "квадратах". Позже в окружном управлении МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 900 квадратных метров. На месте происшествия работали 54 человека и 11 единиц техники.