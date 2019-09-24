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РИА Новости

В Нижневартовске ликвидировали крупный пожар в магазине

16:32 24.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Крупный пожар в двухэтажном магазине в Нижневартовске (ХМАО) полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Полная ликвидация объявлена в 17.42 (15.42 мск). Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018
10 ноября 2018, 12:37РИА Новости
Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России
Пожар в магазине "Светофор" произошел во вторник около полудня по местному времени (10.00 мск). Посетители и продавцы самостоятельно эвакуировались из магазина. Площадь, охваченная огнем, составляла 800 квадратных метров, также произошло обрушение кровли на 300 "квадратах". Позже в окружном управлении МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 900 квадратных метров. На месте происшествия работали 54 человека и 11 единиц техники.
Источник РИА Новости в экстренных службах города ранее отмечал, что одной из предварительных версий возникновения пожара является проблема с электропроводкой. В частности, ссылаясь на очевидцев, он пояснял, что после эвакуации они видели, будто дымил и искрил щиток, находящийся снаружи здания. Причины случившегося устанавливают органы дознания.
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МЧС РФНижневартовскПроисшествия
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