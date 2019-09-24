Губернатор Волгоградской области выбрал сенатора в Совфед от региона

"Мною принято решение наделить вас полномочиями члена Совета Федерации от Волгоградской области. Задачи, которые перед вами стоят, — представлять Волгоградскую область в Совете Федерации, отстаивать и защищать интересы региона и его жителей", - приводит пресс-служба слова Бочарова на встрече с Семисотовым.