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РИА Новости

Генсек ООН призвал продлить СНВ-3

16:29 24.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"В краткосрочной перспективе необходимо продлить СНВ-3, мы должны работать с тем, чтобы противостоять усилению угрозы баллистических ракет и обеспечить успешный обзор в 2020 году Договора по нераспространению ядерного оружия", - сказал Гутерреш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 16:26РИА Новости
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Антониу ГуттерешДоговор СНВ-3ООНРоссияСШАВ мире
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