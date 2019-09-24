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РИА Новости

Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей

16:21 24.09.2019 (обновлено: 19:15 24.09.2019)
15092
© REUTERS / Jason LeeПрезентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине
Презентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Презентация смартфона Mi Mix Alpha в Пекине
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает практически всю поверхность устройства.
Устройство работает на базе процессора Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, обладает 12 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем UFS 3.0 на 512 ГБ.
© XiaomiСмартфон Mi Mix Alpha
Смартфон Mi Mix Alpha
© Xiaomi
Смартфон Mi Mix Alpha
Смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой (12032×9024 точек), а также ультраширокоугольным объективом в 20 мегапикселей и 12-мегапиксельным телеобъективом.
Гаджет описали как "смартфон-концепт", поэтому Xiaomi не будет заниматься его массовым производством.
Его стоимость составит около 2800 долларов США (180 тысяч рублей).
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280406141027
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Xiaomi IncКитайТехнологии
Популярные комментарии
Apple пол-миллиона за такой бы запросил. У них губа не дура.
24 сентября, 16:26
vvab6
2770004
Смартфон который смог удивить,на фоне премьер 11-го ифона.
24 сентября, 17:13
алибек строгий
2000000
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