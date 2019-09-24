Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi в ходе Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает практически всю поверхность устройства.

Устройство работает на базе процессора Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, обладает 12 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем UFS 3.0 на 512 ГБ.

© Xiaomi Смартфон Mi Mix Alpha © Xiaomi Смартфон Mi Mix Alpha

Смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой (12032×9024 точек), а также ультраширокоугольным объективом в 20 мегапикселей и 12-мегапиксельным телеобъективом.

Гаджет описали как "смартфон-концепт", поэтому Xiaomi не будет заниматься его массовым производством.