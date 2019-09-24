Песков заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) влечет за собой гонку вооружений, но Россия в ней не будет участвовать, страна в состоянии обеспечить ядерный паритет и собственную безопасность, не ввязываясь в нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения со студентами в Высшей школе экономике Пескова спросили, можно ли считать, что после выхода США из ДРСМД начинается гонка вооружений. "Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент (Владимир) Путин", - сказал Песков на встрече, отдельные фрагменты которой прослушали корреспонденты РИА Новости.