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РИА Новости
Культура

Николас Кейдж сыграет искателя трюфелей в фильме "Свинья"

18:25 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Николас Кейдж во время фотокола фильма "Джо"
Актер Николас Кейдж во время фотокола фильма Джо
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Николас Кейдж сыграет роль искателя трюфелей в фильме Майкла Сарноски "Свинья", сообщает Variety.
Актер также выступит одним из продюсеров картины. Съемки стартовали в Орегоне в начале недели.
Герой Кейджа живет один в Орегоне. Когда его любимую свинью-искателя похищают, он едет ее спасать в Портленд, с которым связано его давно забытое прошлое.
"Это все начиналось как очень личный проект, но он перерос в дело, над которым с удовольствием трудятся много талантливых людей", - рассказал Сарноски.
По словам еще одного продюсера фильма Томаса Бенски, "трактовка Майкла говорит о его уникальной манере как сценариста и режиссера, и ее хочется поскорее представить зрителям".
Николас Кейдж на премьере фильма Кокаиновый барон в Беверли-Хиллз, США. 16 сентября 2019
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