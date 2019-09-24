В Италии российская туристка объяснялась с полицией фразами из опер

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская оперная певица Мария Остроухова Российская оперная певица Мария Остроухова рассказала в соцсети, как после ограбления в Венеции объяснялась с полицейскими, не говорившими по-английски, на итальянском языке фразами из известных опер.

Мария Остроухова написала, что во время отпуска в Венеции у нее украли паспорт, кредитные карты и деньги. Через два дня певица должна была лететь в Лондон, чтобы исполнить одну из партий в опере Клаудио Монтеверди "Коронация Поппеи".

Полицейские на площади Сан-Марко не говорили по-английски, поэтому Мария стала объясняться с ними фразами из опер. Первые слова она взяла из произведений "Коронация Поппеи" и "Орфей и Эвридика". Это привлекло внимание итальянцев.

"Я решила продолжить идти по Орфею и Эвридике, тем более что в моем представлении слова "Эвридика" и "паспорт" были взаимозаменяемыми. "Che faro senza mio passaporte? Dove andro senza mio passaporte? (Что я буду делать без паспорта? Куда я пойду без паспорта?)", — написала в посте Мария.

После этого полицейские поняли, что туристку ограбили. Певице показали фотографии местных карманников, в одном из которых она узнала вора — девушка в хиджабе врезалась в нее на одном из мостиков. "Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla! (Вот эта проклятая женщина! Я хочу расчленить её!)", — сообщила Мария полицейским.