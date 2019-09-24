Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T23:03Z
https://ria.ru/20190924/1559074915.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/98856/16/988561665_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_89e587040cbfffc9a2255a98e5d9c7f0.jpg
РИА Новости
Туризм

В Италии российская туристка объяснялась с полицией фразами из опер

23:03 24.09.2019
2272
© РИА Новости / Илона ГоловинаВиды Венеции
Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская оперная певица Мария Остроухова рассказала в соцсети, как после ограбления в Венеции объяснялась с полицейскими, не говорившими по-английски, на итальянском языке фразами из известных опер.
Мария Остроухова написала, что во время отпуска в Венеции у нее украли паспорт, кредитные карты и деньги. Через два дня певица должна была лететь в Лондон, чтобы исполнить одну из партий в опере Клаудио Монтеверди "Коронация Поппеи".
Полицейские на площади Сан-Марко не говорили по-английски, поэтому Мария стала объясняться с ними фразами из опер. Первые слова она взяла из произведений "Коронация Поппеи" и "Орфей и Эвридика". Это привлекло внимание итальянцев.
"Я решила продолжить идти по Орфею и Эвридике, тем более что в моем представлении слова "Эвридика" и "паспорт" были взаимозаменяемыми. "Che faro senza mio passaporte? Dove andro senza mio passaporte? (Что я буду делать без паспорта? Куда я пойду без паспорта?)", — написала в посте Мария.
После этого полицейские поняли, что туристку ограбили. Певице показали фотографии местных карманников, в одном из которых она узнала вора — девушка в хиджабе врезалась в нее на одном из мостиков. "Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla! (Вот эта проклятая женщина! Я хочу расчленить её!)", — сообщила Мария полицейским.
В тот же день россиянке вернули документы. Чтобы отблагодарить полицейских, певица вновь прибегла к фразам из опер. "Сеньор рыцарь, благословляю вас за вашу доброту и ласку!" — произнесла она. Полицейский отметил, что у нее очень элегантный итальянский.
Виды Венеции
20 сентября, 23:20Туризм
В Венеции полиция арестовала двух туристов за купание голыми в канале
46120112
ТуризмОпераНовости культурыТуризмтуристыНовости - ТуризмИталияВенеция
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Грета Тунберг отреагировала на насмешку Дональда Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
02:06Роухани назвал необходимые условия для серьезных переговоров с США
02:04Совфед обсудит отказ США в выдаче виз делегации России для участия в ГА ООН
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния