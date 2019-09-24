В Росгидромете рассказали, как будут определяться цели по снижению выбросов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Решение по добровольным обязательствам по снижению парниковых газов в рамках Парижского соглашения должно быть принято на основе рекомендаций заинтересованных ведомств, в том числе, Минэкономики, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
"Россия теперь полноправный участник. Будем смотреть, какие будут планы, проекты, обязательства. Это же добровольные обязательства. Они дальше не расшифрованы (в Парижском соглашении - ред.) и фраза есть про то, что каждые пять лет ужесточение обязательств, потому что дефиниции все не определены", - сказал Яковенко.
Он также уточнил, что Росгидромет будет мониторить обязательства других стран по снижению выбросов и давать свои рекомендации.
"Дальше, на основе нашего мнений и мнения других ведомств. Правительственная комиссия принимает решение (об обязательствах по снижению парниковых газов - ред.) и потом его все исполняют", - уточнил Яковенко.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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