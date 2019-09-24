В Росгидромете рассказали, как будут определяться цели по снижению выбросов

"Россия теперь полноправный участник. Будем смотреть, какие будут планы, проекты, обязательства. Это же добровольные обязательства. Они дальше не расшифрованы (в Парижском соглашении - ред.) и фраза есть про то, что каждые пять лет ужесточение обязательств, потому что дефиниции все не определены", - сказал Яковенко.