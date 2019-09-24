Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T16:13Z
https://ria.ru/20190924/1559074824.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153122/79/1531227915_0:138:3149:1909_1036x0_80_0_0_0564766b1fe34946d43ba13152167776.jpg
РИА Новости

В Росгидромете рассказали, как будут определяться цели по снижению выбросов

16:13 24.09.2019
127
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКемеровский коксохимический завод
Кемеровский коксохимический завод
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Решение по добровольным обязательствам по снижению парниковых газов в рамках Парижского соглашения должно быть принято на основе рекомендаций заинтересованных ведомств, в том числе, Минэкономики, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
"Россия теперь полноправный участник. Будем смотреть, какие будут планы, проекты, обязательства. Это же добровольные обязательства. Они дальше не расшифрованы (в Парижском соглашении - ред.) и фраза есть про то, что каждые пять лет ужесточение обязательств, потому что дефиниции все не определены", - сказал Яковенко.
Он также уточнил, что Росгидромет будет мониторить обязательства других стран по снижению выбросов и давать свои рекомендации.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
Вчера, 13:35РИА Новости
Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
"Дальше, на основе нашего мнений и мнения других ведомств. Правительственная комиссия принимает решение (об обязательствах по снижению парниковых газов - ред.) и потом его все исполняют", - уточнил Яковенко.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
23 сентября, 14:31РИА Новости
В России примут закон, регулирующий выбросы парниковых газов
110000
Обсудить 1
Максим ЯковенкоДмитрий МедведевРосгидрометРоссияОбщество
Рекомендуем
Члены экипажа самолета А321, экстренно севшего на кукурузное поле
Экипаж аварийно севшего на кукурузное поле лайнера отправился на Байконур
РИА
Новости
Иконки приложений Facebook и Twitter
Жаров назвал срок локализации баз данных пользователей Facebook и Twitter
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, на заседании Замоскворецкого суда города Москвы. 16 июля 2019
Для обвиняемого в краже картины Куинджи попросили четыре года колонии
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Санкции ЕС против Януковича действуют до марта 2020 года, заявили в Киеве
Лента
новостей
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции
Киселев объяснил, почему интернет не может конкурировать с телевидением
Московский планетарий открывает новый астрономический сезон
Москвичи смогут наблюдать за полетом МКС
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Обвиняемого в убийстве Олеся Бузины избрали в общественный совет НАБУ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН опасается раскола между США и Китаем
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
Госдума приняла закон об усилении наказания за незаконную добычу животных
Бокал вина на фоне Крымского моста
Вино "Крымский мост" выпустят вместе с запуском железнодорожного движения
Президент Украины Владимир Зеленский в Раде
Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
Росгидромет намерен включить в свою систему прогнозы землетрясений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
Лента новостейМолния