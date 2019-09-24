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РИА Новости

В Пакистане пять человек погибли при землетрясении

16:12 24.09.2019
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, свыше 100 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, сообщает телеканал Geo TV.
Землетрясение было зафиксировано примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Подземные толчки при этом ощущались не только в Пакистане, но и в соседней Индии. Телеканал приводит фотографии, на которых видно, что на дорогах пакистанского города Мирпур в районе Кашмир появились разломы.
Вооруженные силы Исламской Республики подключились к проведению поисково-спасательной операции. Часть пострадавших доставлена в больницу, однако власти полагают, что их число со временем может значительно возрасти.
Толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде. В Индии, между тем, никаких экстренных мер в связи с землетрясением в приграничной зоне объявлено не было.
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