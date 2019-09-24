В Пакистане пять человек погибли при землетрясении

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, свыше 100 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, сообщает телеканал По меньшей мере пять человек погибли, свыше 100 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, сообщает телеканал Geo TV

Землетрясение было зафиксировано примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Подземные толчки при этом ощущались не только в Пакистане, но и в соседней Индии. Телеканал приводит фотографии, на которых видно, что на дорогах пакистанского города Мирпур в районе Кашмир появились разломы.

Вооруженные силы Исламской Республики подключились к проведению поисково-спасательной операции. Часть пострадавших доставлена в больницу, однако власти полагают, что их число со временем может значительно возрасти.