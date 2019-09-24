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РИА Новости
Ленинградская область

Центр образования "Точка роста" открылся в Гатчинском районе Ленобласти

16:09 24.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в рамках общероссийского марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", открыл очередной центр в Пригородной средней общеобразовательной школе Гатчинского района.
Запуск центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" прошел в формате видеомоста, соединившего "Точку роста" в Пригородной средней общеобразовательной школе Гатчинского района с аналогичными центрами в Амурской, Иркутской, Курганской, Волгоградской, Воронежской областях, а также в Чеченской Республике и Республике Башкортостан.
"Одна из задач национального проекта "Образование" — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Ленинградская область в числе первых регионов приступила к реализации этой задачи и включилась в проект по созданию центров образования "Точки роста". Мы готовы и дальше участвовать во всех прорывных проектах министерства просвещения, которые позволят нашим ребятам получать самые современные знания, заниматься творчеством, расширять кругозор. А самое главное, мы хотим, чтобы все появляющиеся в регионе "Точки роста" соединились в одну непрерывную "линию роста", — сказал Дрозденко.
Он добавил, что в планах у местных властей открывать не менее 20 таких центров ежегодно.
"В Ленинградской области в 2019 году созданы 28 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", в следующем году будет открыты еще 23. В том числе в этом году "Точки роста" начинают работать в Бору, Большой Вруде, Изваре, Кисельне, Старой Ладоге, Паше, пос. Лесное, Разметелево, Первомайском, Возрождении, Больших Колпанах, Котельском, Новом Свете, Усть-Луге, Глажево, Путилово, Алеховщине, Гостилицах, Заклинье, Горбунках, Оредеже, Винницах, пос. Плодовое, Раздолье, Старополье, Шугозеро, Нурме, Сельце", - отметил глава региона.
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По его словам, в составе каждого центра — два учебных кабинета, где разместятся коворкинг, шахматная гостиная, медиазона, интернет-библиотека. В оборудованных кабинетах будут преподаваться предметы "Технология", "ОБЖ", "Информатика".
В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации напомнили, что в 2018 году Ленинградская область приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на обновление материально-технической базы в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". На реализацию проекта из бюджетов всех уровней образовательным учреждениям было направлено более 45 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 30,3 миллиона рублей, областного – 14,9 миллиона рублей.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбразование - Общество
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