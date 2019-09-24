Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро, сообщил источник

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо прибыл во вторник в Москву вместе с главой государства Николасом Мадуро, сообщил РИА Новости источник.

"Да", - ответил источник на вопрос о том, сопровождает ли Кеведо президента Мадуро.

Кроме того, по словам источника, Кеведо вместе с Мадуро могут посетить недавно открывшийся в Москве российский офис венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA.