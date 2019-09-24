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РИА Новости

Министр нефти Венесуэлы прибыл в Москву вместе с Мадуро, сообщил источник

16:06 24.09.2019 (обновлено: 16:24 24.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр нефти и президент государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) Мануэль Кеведо
Министр нефти и президент государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) Мануэль Кеведо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо прибыл во вторник в Москву вместе с главой государства Николасом Мадуро, сообщил РИА Новости источник.
"Да", - ответил источник на вопрос о том, сопровождает ли Кеведо президента Мадуро.
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Кроме того, по словам источника, Кеведо вместе с Мадуро могут посетить недавно открывшийся в Москве российский офис венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с венесуэльским коллегой пройдут в среду в Москве. Как добавили в пресс-службе Кремля, лидеры также обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.
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Мануэль КеведоВизит Мадуро в РоссиюPDVSAВенесуэлаЭкономика
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