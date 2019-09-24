Москвичи смогут наблюдать за полетом МКС

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Москвы и области смогут с 25 сентября наблюдать на небе Международную космическую станцию невооруженным глазом, сообщает во вторник Музей космонавтики.
"С 25 сентября 2019 года Международную космическую станцию (МКС) можно будет снова увидеть над Москвой", - говорится в сообщении.
В Музее отметили, что из Москвы МКС будет видна сначала на южном небосклоне, откуда пролетит справа налево, на восток. Причем для наблюдений рекомендуют выбирать открытую местность и ждать появление станции заранее.
Сейчас на станции работает экипаж из шести человек - россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. 25 сентября на корабле "Союз МС-15" к ним прилетят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури.
Обычно на станции находятся не более шести человек. Сейчас экипаж пришлось увеличить из-за того, что Аль-Мансури должен будет вернуться через восемь дней вместе с Овчининым и Хейгом, которые прибыли на станцию в марте 2019 года. Кристина Кук, которая попала на станцию на том же корабле, что и Хейг с Овчининым, может задержаться до февраля 2020 года и установить таким образом рекорд по длительности пребывания на орбите среди женщин.
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