Москвичи смогут наблюдать за полетом МКС

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Москвы и области смогут с 25 сентября наблюдать на небе Международную космическую станцию невооруженным глазом, сообщает во вторник Музей космонавтики.

"С 25 сентября 2019 года Международную космическую станцию (МКС) можно будет снова увидеть над Москвой", - говорится в сообщении.

В Музее отметили, что из Москвы МКС будет видна сначала на южном небосклоне, откуда пролетит справа налево, на восток. Причем для наблюдений рекомендуют выбирать открытую местность и ждать появление станции заранее.

Сейчас на станции работает экипаж из шести человек - россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. 25 сентября на корабле "Союз МС-15" к ним прилетят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури.