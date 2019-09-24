МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сергей Франк покинул пост гендиректора "Совкомфлота", на его место назначен Игорь Тонковидов, занимавший должность первого заместителя - главного инженера, следует из сообщения компании.

"Исходя из масштаба и специфики стоящих перед "Совкомфлотом" задач, акционер поддержал инициативу руководства общества, направленную на дальнейшее развитие системы корпоративного управления компании и повышения роли совета директоров в разработке стратегических планов, выходящих за горизонт стратегии СКФ-2025, и рекомендовал совету директоров избрать своим председателем Сергея Франка. На должность генерального директора назначен Игорь Тонковидов", - цитирует судоходная компания слова вице-премьера РФ Максима Акимова.

Газета "Коммерсант" еще в сентябре писала, что Франк может покинуть пост гендиректора крупнейшей судоходной компании России и стать председателем ее совета директоров. Издание напоминало, что на рынке давно ходят слухи про возможные кадровые перестановки в "Совкомфлоте".

Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова 17 сентября сообщил РИА Новости, что Акимов утвердил директиву Росимуществу о досрочном прекращении полномочий Франка и назначении на должность гендиректора "Совкомфлота" нынешнего первого заместителя гендиректора компании, главного инженера Игоря Тонковидова. Также он отметил, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию совета директоров "Совкомфлота" и последующему избранию Франка его председателем.