МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сергей Франк покинул пост гендиректора "Совкомфлота", на его место назначен Игорь Тонковидов, занимавший должность первого заместителя - главного инженера, следует из сообщения компании.
"Исходя из масштаба и специфики стоящих перед "Совкомфлотом" задач, акционер поддержал инициативу руководства общества, направленную на дальнейшее развитие системы корпоративного управления компании и повышения роли совета директоров в разработке стратегических планов, выходящих за горизонт стратегии СКФ-2025, и рекомендовал совету директоров избрать своим председателем Сергея Франка. На должность генерального директора назначен Игорь Тонковидов", - цитирует судоходная компания слова вице-премьера РФ Максима Акимова.
Газета "Коммерсант" еще в сентябре писала, что Франк может покинуть пост гендиректора крупнейшей судоходной компании России и стать председателем ее совета директоров. Издание напоминало, что на рынке давно ходят слухи про возможные кадровые перестановки в "Совкомфлоте".
Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова 17 сентября сообщил РИА Новости, что Акимов утвердил директиву Росимуществу о досрочном прекращении полномочий Франка и назначении на должность гендиректора "Совкомфлота" нынешнего первого заместителя гендиректора компании, главного инженера Игоря Тонковидова. Также он отметил, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию совета директоров "Совкомфлота" и последующему избранию Франка его председателем.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 миллиона тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.