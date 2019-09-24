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РИА Новости

Сергей Франк покинул пост гендиректора "Совкомфлота"

16:04 24.09.2019 (обновлено: 16:08 24.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк
Генеральный директор ПАО Совкомфлот Сергей Франк
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сергей Франк покинул пост гендиректора "Совкомфлота", на его место назначен Игорь Тонковидов, занимавший должность первого заместителя - главного инженера, следует из сообщения компании.
"Исходя из масштаба и специфики стоящих перед "Совкомфлотом" задач, акционер поддержал инициативу руководства общества, направленную на дальнейшее развитие системы корпоративного управления компании и повышения роли совета директоров в разработке стратегических планов, выходящих за горизонт стратегии СКФ-2025, и рекомендовал совету директоров избрать своим председателем Сергея Франка. На должность генерального директора назначен Игорь Тонковидов", - цитирует судоходная компания слова вице-премьера РФ Максима Акимова.
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Газета "Коммерсант" еще в сентябре писала, что Франк может покинуть пост гендиректора крупнейшей судоходной компании России и стать председателем ее совета директоров. Издание напоминало, что на рынке давно ходят слухи про возможные кадровые перестановки в "Совкомфлоте".
Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова 17 сентября сообщил РИА Новости, что Акимов утвердил директиву Росимуществу о досрочном прекращении полномочий Франка и назначении на должность гендиректора "Совкомфлота" нынешнего первого заместителя гендиректора компании, главного инженера Игоря Тонковидова. Также он отметил, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию совета директоров "Совкомфлота" и последующему избранию Франка его председателем.
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Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 миллиона тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.
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СовкомфлотСергей ФранкЭкономика
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