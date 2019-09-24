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РИА Новости

Иран ответил на обвинения европейских стран в атаке на саудовские НПЗ

16:00 24.09.2019 (обновлено: 16:32 24.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 сен — РИА Новости. В Тегеране назвали заказными и безответственными обвинения со стороны Франции, Германии и Британии в атаке на Саудовскую Аравию, поскольку они сделаны до расследования.
Ранее Париж, Берлин и Лондон выступили с совместным коммюнике, в котором выразили солидарность с Вашингтоном, возложив ответственность за нападение на саудовские НПЗ на Иран.
"Сам по себе этот шаг является провокационным и деструктивным, <...> основанным исключительно на смехотворной аргументации "другого возможного объяснения нет", — ответили в МИД Исламской Республики.
В ведомстве подчеркнули, что такой подход преследует сугубо политические цели, и предупредили, что это может спровоцировать эскалацию в регионе.
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Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.
В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМИД ИранаВеликобританияФранцияГерманияИранВ мире
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